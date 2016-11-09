Коноплянка: «Разве важно, когда я забью за сборную? Важнее, чтобы выигрывала команда»

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился мнением об игре национальной команды в преддверии матча отбора на ЧМ-2018 против Финляндии.

«Мы играем для болельщиков. Если им наша игра нравится, значит тренеры выбрали правильную тактику и стратегию. Когда забью гол в сборной? Это важно? Для меня важнее, чтобы выигрывала команда. Нам надо набирать очки, чтобы сборная вышла из группы.

Финляндию еще не изучали, но тренеры сборной о ней уже все знают. Не думаю, что Еременко – это большая потеря. У них хватает хороших игроков. Лично я чувствую себя в хорошей форме и приехал с хорошим настроением. Нечастая игровая практика сейчас в сборной на меня не влияет. Абсолютно. В сборную всегда приезжаю в хорошем настроении, как домой.

Беседина и всех молодых посвящаем в «сборники». После тренировки, может, в Интернете увидят, как это происходило. Это идея нашего тренера, для поддержки хорошего микроклимата в команде», – сказал Коноплянка.