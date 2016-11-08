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    Юран: «Спартак» идет по чемпионскому графику. Надо брать титул»

    Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился размышлениями о выступлении московского клуба в нынешнем сезоне.

    «Спартак» действительно радует. У красно-белых был сложнейший выезд в Томск. Тяжелое поле, неуступчивый соперник, отсутствие Квинси Промеса – все это не стало для них помехой при достижении положительного результата.

    Главный секрет успеха москвичей, наверное, в том, что у них появилась стабильность, которой им так не хватало раньше. Также в команде очевидно царит очень хорошая атмосфера, все футболисты выступают единым фронтом, бьются на поле друг за друга, за клуб. И в этом, безусловно, заслуга тренерского штаба и лично Массимо Карреры.

    «Спартак» сейчас идет по чемпионскому графику, и я уверен – когда, как не в этом сезоне, красно-белым надо брать титул», – сказал Юран.

    Источник: Известия

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    08.11.2016 23:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +550

      Жентус 10 ноября 2016, 01:07

      Спартак совершенно нечестно переиграл Ростов,поймал момент, когда у ЦСКА не всё складывается и выиграл на соплях большинство аутсайдеров... И всё, наши крикуны снова раскричались)) Спартак чемпион орут) Только вот это те же самые игроки, которых не просто называли лузерами, они и есть лузеры, в большинстве своём, просто 1 раз им должно было наконец повезти в первой половине, но ведь еще целая вторая половина чемпионата! А там будут интересные выезды) И игра против Зенита еще одна, а ведь еще на выезде с Тереком играть, игры с Амкаром, с набравшим! Наконец ход Локомотивом! Я не против в ужасе от таких заявлений,я в башенстве от того, что такая команда идет на 1 месте, которая его не то что не достойна, она должна идти там, где и всегда на 5-7 позициях. Приведу цифры, чтобы не быть голословным. Спартак на соплях обыграл Томь и Крылья! Это конечно сверхсложные были соперники. 1-0 Проиграли Уфе, но это же целая Уфа) Поймали Локомотив и ЦСКА на спадах и сыграли невероятный(в плане судейства, матч с Ростовом). И Спартак уже чемпион? Ха, ха и еще раз ха! Не доросли еще до чемпионства. Ваша судьба решится только после 29 апреля, когда будет сыгран второй матч с ЦСКА, но я более чем уверен, что Спартак потеряет очки в семи матчах до ЦСКА и вернется на законное место в турнирной таблице. Вот тогда вернемся к моему посту и вспомним ваше "великое" ликование. А я подожду уже ближайших времен, таки Спартаку еще с Тереком и Рубином до весны играть, вот тут я уже предвкушаю, что Спартак далеко не 9 и даже не 6 очков наберет. Максимум 5 в копилку Спартака.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 ноября 2016, 10:53

      Надеюсь что у команды все будет тип топ-заждались мы уже.Верим.

      0
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 9 ноября 2016, 10:25

      Да надо, надо. Но его сейчас прямо не дадут. Поэтому пока надо выигрывать следующий матч. А за ним - следующий. И следующий... А там, после 30 тура (ну, может, чуть раньше), уже можно и брать... если всё будет так же неплохо.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 9 ноября 2016, 09:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага счас! Всё это недоразумение (лидерство КБ) кончится внезапно.
      И покатится под откос, аж на родное 6- место.

      -10
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Zeff 9 ноября 2016, 11:26

      Вот интересно просто а адекватные болельщики среди питерцев есть? Или только одно такое вот быдло как ты?

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Диктор 9 ноября 2016, 12:37

      Я тебя не оскорблял, погань!

      -3
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      Рейтинг: +3234

      Опорник84 9 ноября 2016, 08:58

      Очень надо! Заждались!

      3
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 9 ноября 2016, 08:29

      Возьмут!

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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 9 ноября 2016, 08:12

      Надо

      -1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 9 ноября 2016, 01:27

      Спортивная журналистика и все эти псевдо эксперты выживают за счёт Спартака.

      3
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 9 ноября 2016, 01:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НАДО НЕ СЕЙЧАС

      -5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 ноября 2016, 00:12

      Боже, ещё один предсказатель титула (, сколько же Вас вдруг появилось

      5
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