Юран: «Спартак» идет по чемпионскому графику. Надо брать титул»

Спартак совершенно нечестно переиграл Ростов,поймал момент, когда у ЦСКА не всё складывается и выиграл на соплях большинство аутсайдеров... И всё, наши крикуны снова раскричались)) Спартак чемпион орут) Только вот это те же самые игроки, которых не просто называли лузерами, они и есть лузеры, в большинстве своём, просто 1 раз им должно было наконец повезти в первой половине, но ведь еще целая вторая половина чемпионата! А там будут интересные выезды) И игра против Зенита еще одна, а ведь еще на выезде с Тереком играть, игры с Амкаром, с набравшим! Наконец ход Локомотивом! Я не против в ужасе от таких заявлений,я в башенстве от того, что такая команда идет на 1 месте, которая его не то что не достойна, она должна идти там, где и всегда на 5-7 позициях. Приведу цифры, чтобы не быть голословным. Спартак на соплях обыграл Томь и Крылья! Это конечно сверхсложные были соперники. 1-0 Проиграли Уфе, но это же целая Уфа) Поймали Локомотив и ЦСКА на спадах и сыграли невероятный(в плане судейства, матч с Ростовом). И Спартак уже чемпион? Ха, ха и еще раз ха! Не доросли еще до чемпионства. Ваша судьба решится только после 29 апреля, когда будет сыгран второй матч с ЦСКА, но я более чем уверен, что Спартак потеряет очки в семи матчах до ЦСКА и вернется на законное место в турнирной таблице. Вот тогда вернемся к моему посту и вспомним ваше "великое" ликование. А я подожду уже ближайших времен, таки Спартаку еще с Тереком и Рубином до весны играть, вот тут я уже предвкушаю, что Спартак далеко не 9 и даже не 6 очков наберет. Максимум 5 в копилку Спартака.
Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился размышлениями о выступлении московского клуба в нынешнем сезоне.
«Спартак» действительно радует. У красно-белых был сложнейший выезд в Томск. Тяжелое поле, неуступчивый соперник, отсутствие Квинси Промеса – все это не стало для них помехой при достижении положительного результата.
Главный секрет успеха москвичей, наверное, в том, что у них появилась стабильность, которой им так не хватало раньше. Также в команде очевидно царит очень хорошая атмосфера, все футболисты выступают единым фронтом, бьются на поле друг за друга, за клуб. И в этом, безусловно, заслуга тренерского штаба и лично Массимо Карреры.
«Спартак» сейчас идет по чемпионскому графику, и я уверен – когда, как не в этом сезоне, красно-белым надо брать титул», – сказал Юран.