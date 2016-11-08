Юран: «Спартак» идет по чемпионскому графику. Надо брать титул»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился размышлениями о выступлении московского клуба в нынешнем сезоне.

«Спартак» действительно радует. У красно-белых был сложнейший выезд в Томск. Тяжелое поле, неуступчивый соперник, отсутствие Квинси Промеса – все это не стало для них помехой при достижении положительного результата.

Главный секрет успеха москвичей, наверное, в том, что у них появилась стабильность, которой им так не хватало раньше. Также в команде очевидно царит очень хорошая атмосфера, все футболисты выступают единым фронтом, бьются на поле друг за друга, за клуб. И в этом, безусловно, заслуга тренерского штаба и лично Массимо Карреры.

«Спартак» сейчас идет по чемпионскому графику, и я уверен – когда, как не в этом сезоне, красно-белым надо брать титул», – сказал Юран.