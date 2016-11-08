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  • Юран: «Спартак» идет по чемпионскому графику. Надо брать титул»

Юран: «Спартак» идет по чемпионскому графику. Надо брать титул»

8 ноября 2016, 23:08
17

Бывший игрок «Спартака» Сергей Юран поделился размышлениями о выступлении московского клуба в нынешнем сезоне.

«Спартак» действительно радует. У красно-белых был сложнейший выезд в Томск. Тяжелое поле, неуступчивый соперник, отсутствие Квинси Промеса – все это не стало для них помехой при достижении положительного результата.

Главный секрет успеха москвичей, наверное, в том, что у них появилась стабильность, которой им так не хватало раньше. Также в команде очевидно царит очень хорошая атмосфера, все футболисты выступают единым фронтом, бьются на поле друг за друга, за клуб. И в этом, безусловно, заслуга тренерского штаба и лично Массимо Карреры.

«Спартак» сейчас идет по чемпионскому графику, и я уверен – когда, как не в этом сезоне, красно-белым надо брать титул», – сказал Юран.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей
Комментарии (17)
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МЯСО87
1478637483
Брать надо! Но так просто не дадут!
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acer2003
1478639565
Боже, ещё один предсказатель титула (, сколько же Вас вдруг появилось
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СОКОЛ САРАТОВ
1478642492
НАДО НЕ СЕЙЧАС
Ответить
ttter
1478644046
Спортивная журналистика и все эти псевдо эксперты выживают за счёт Спартака.
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Мясной Упырь
1478668353
Надо
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Bobafett
1478669370
Возьмут!
Ответить
Опорник84
1478671118
Очень надо! Заждались!
Ответить
Zeff
1478672215
Ага счас! Всё это недоразумение (лидерство КБ) кончится внезапно. И покатится под откос, аж на родное 6- место.
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momwig_
1478676305
Да надо, надо. Но его сейчас прямо не дадут. Поэтому пока надо выигрывать следующий матч. А за ним - следующий. И следующий... А там, после 30 тура (ну, может, чуть раньше), уже можно и брать... если всё будет так же неплохо.
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Диктор
1478678023
Надеюсь что у команды все будет тип топ-заждались мы уже.Верим.
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