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    Скрипченко: «Встретился взглядами с Ивановым, но он меня проигнорировал. Моя совесть чиста»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко заявил, что его совесть перед президентом «Урала» Григорием Ивановым чиста. Напомним, глава екатеринбургского клуба назвал «ударом в спину» уход 40-летнего специалиста из команды.

    «С иронией отношусь к словам Григория Викторовича Иванова. Имею свою точку зрения на этот счет. Если он так считает, это его право. Я встретился с ним в подтрибунном помещении, но он проигнорировал мой взгляд и ушел в раздевалку команды. Моя совесть чиста, могу говорить об этом с улыбкой и честно», – сказал Скрипченко.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.11.2016 00:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 ноября 2016, 05:49

      удачи Вадим Викторович! спасибо за прошлый сезон!

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