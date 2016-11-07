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  • Галицкий: «Я не видел отрицательных моментов при Шалимове. Все, что он делает – правильно»

Галицкий: «Я не видел отрицательных моментов при Шалимове. Все, что он делает – правильно»

7 ноября 2016, 23:37
2

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий выразил поддержку нынешнему главному тренеры «быков» Игорю Шалимова. Отметим, что под руководством 47-летнего специалиста «горожане» занимают в турнирной таблице РФПЛ пятое место.

«Я не видел отрицательных моментов при Шалимове. Много ли команд в Премьер-лиге способны противостоять «Шальке-04»? В первой игре мы «висели» на воротах немецкой команды. У «Краснодара» «вывалилась» группа атаки, а без травмированных футболистов играть тяжело. Что касается матчей с «Оренбургом», то я не припомню, чтобы кто-то из топ-клубов легко проходил эту команду. Все, что делает Шалимов, – правильно», – сказал Галицкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Шалимов Игорь Галицкий Сергей
Комментарии (2)
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momwig_
1478586126
Действительно, сегодня мало кто в РФПЛ сможет противостоять даже Шальке (12 команда бундес-лиги)... и это печаль. Краснодар, правда, тоже не может. Но это уже печаль только для Краснодара. А раз не печаль - пусть радуются.
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sochi-2013
1478590344
Если уж менять тренера, то не "шило на мыло", где "мыло" не очевидно. Может получиться, что шило поменяли на пшик.
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