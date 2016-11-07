Галицкий: «Я не видел отрицательных моментов при Шалимове. Все, что он делает – правильно»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий выразил поддержку нынешнему главному тренеры «быков» Игорю Шалимова. Отметим, что под руководством 47-летнего специалиста «горожане» занимают в турнирной таблице РФПЛ пятое место.

«Я не видел отрицательных моментов при Шалимове. Много ли команд в Премьер-лиге способны противостоять «Шальке-04»? В первой игре мы «висели» на воротах немецкой команды. У «Краснодара» «вывалилась» группа атаки, а без травмированных футболистов играть тяжело. Что касается матчей с «Оренбургом», то я не припомню, чтобы кто-то из топ-клубов легко проходил эту команду. Все, что делает Шалимов, – правильно», – сказал Галицкий.