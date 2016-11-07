Ловчев: «Теперь нужно, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Зенитом», во время которого грозненскую команду поддерживали по громкой связи. Напомним, встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

«У вяловатого поначалу «Терека» появился мотиватор. Взял микрофон – и начал мотивировать команду. И тут хозяева забегали, как быки на корриде. К сожалению, Луческу сейчас не является мотиватором. Так что можно сказать, что переломил ход матча «Терек» за счет Кадырова.

Теперь надо, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит». А то вижу, что Луческу недоволен действиями многих игроков. Например, когда Витсель передерживал мяч, тренер просто бесился! Кокорин и Дзюба тоже ничего не показали. И я подумал, почему «Зенит» вообще что-то большее должен выдавать? Это же игроки сборной России. Они что — там лучше играют? Нет. Вот это их уровень игры. И ждать «Зенит» может только чего-то от Жулиано. А наших нужно понукать все время. И для этого нужен Кадыров», – сказал Ловчев.