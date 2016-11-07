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  • Ловчев: «Теперь нужно, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит»

Ловчев: «Теперь нужно, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит»

7 ноября 2016, 09:39
11

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 13-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Зенитом», во время которого грозненскую команду поддерживали по громкой связи. Напомним, встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

«У вяловатого поначалу «Терека» появился мотиватор. Взял микрофон – и начал мотивировать команду. И тут хозяева забегали, как быки на корриде. К сожалению, Луческу сейчас не является мотиватором. Так что можно сказать, что переломил ход матча «Терек» за счет Кадырова.

Теперь надо, чтобы Миллер в микрофон подстегивал «Зенит». А то вижу, что Луческу недоволен действиями многих игроков. Например, когда Витсель передерживал мяч, тренер просто бесился! Кокорин и Дзюба тоже ничего не показали. И я подумал, почему «Зенит» вообще что-то большее должен выдавать? Это же игроки сборной России. Они что — там лучше играют? Нет. Вот это их уровень игры. И ждать «Зенит» может только чего-то от Жулиано. А наших нужно понукать все время. И для этого нужен Кадыров», – сказал Ловчев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр Витсель Аксель Жулиано Луческу Мирча Ловчев Евгений
Комментарии (11)
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iuda
1478500879
А ещё приколнее будет, если Медведев
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Аскорбин
1478501197
У Миллера хватает культуры поведения.
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Bivaliy67
1478502461
...
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Romantic2010
1478504957
хм
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Garrincha58
1478505235
ловец блох как всегда свинство разводит везде и всюду
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momwig_
1478505525
Миллер найдет ,в какой микрофон гаркнуть. У него-то он поболе будет. Админресурс называется, ага.
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Тraumtanzеr
1478506354
Это же игроки сборной России. Просто убил одним предложением)))
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Бриг
1478506876
А почему не Путин? Он же тоже может, как "простой болельщик". Интересно было бы послушать как Кадыров "вдруг" стал бы нахваливать Зенит.
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Zeff
1478527168
Ловчев сейчас сидит на пальме и жрёт бананы.
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Garrincha58
1478530767
Ловчев иди в свой свинарник и пиши там свои мемуары
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