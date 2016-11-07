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    «Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии

    «Локомотив» в ближайшее трансферное окно планирует приобрести нападающего «Сьона» и молодежной сборной Венгрии Бенце Мерво. На данный момент форвард выступает в польском чемпионате за «Шленск».

    «Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высокого мнения об этом игроке. Если «Сьон» не будет завышать трансферную стоимость венгерского форварда, то футболист может оказаться в «Локо» уже в январе 2017 года», – сказал источник в столичном клубе.

    Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 250 тысяч евро, а его контракт со «Сьоном» рассчитан до 2019 года.

    Источник: Известия

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    07.11.2016 09:10
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 7 ноября 2016, 16:30

      Самое главное чтобы толк был!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 7 ноября 2016, 13:15

      а в нашей молодежке никого нет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 7 ноября 2016, 12:48

      Очередной ноунейм, которому не нашлось места даже в Сьоне.

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 7 ноября 2016, 12:10

      Лучше опытного

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best > LokoGoGo 8 ноября 2016, 01:40

      у нас есть опытные Шкулетич и Хенти, мало? Лучше брать стабильно забивающего где-то в середнячке Европы или Южной Америки. Возраст не важен, важны игровые качества.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > loko-the_best 8 ноября 2016, 14:37

      Хенти поле не видит, он только летит, Шкулетич медленный, только головой может. я бы не сказал, что они уж прямо опытные. играли в средних чемпионатах... понимания у них нет. взять бы Иванова доиграть

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 7 ноября 2016, 11:06

      Наверное потому что наши из молодёжки просят не меньше миллиона

      1
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      Рейтинг: +100

      Partizanmett > Sanches 1204 7 ноября 2016, 11:25

      В этом не их вина, они просто пользуются моментом. Раз за паспорт дают деньги, то почему бы и не просить?

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 7 ноября 2016, 10:22

      У нас Известия давно превратились в желтушников, они всегда больше всех знают. Не читайте этот бред)

      -1
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