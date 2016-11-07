«Локомотив» заинтересовался нападающим молодежной сборной Венгрии

«Локомотив» в ближайшее трансферное окно планирует приобрести нападающего «Сьона» и молодежной сборной Венгрии Бенце Мерво. На данный момент форвард выступает в польском чемпионате за «Шленск».

«Спортивный директор «Локомотива» Игорь Корнеев высокого мнения об этом игроке. Если «Сьон» не будет завышать трансферную стоимость венгерского форварда, то футболист может оказаться в «Локо» уже в январе 2017 года», – сказал источник в столичном клубе.

Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 250 тысяч евро, а его контракт со «Сьоном» рассчитан до 2019 года.