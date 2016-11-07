Балай: «Кадыров мне ничего не дарил»

Нападающий «Терека» Беким Балай поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» в матче 13-го тура РФПЛ. Напомним, что 25-летний албанец оформил в этой встрече дубль.

«В этом сезоне все футболисты и тренерский штаб настроены попасть в Лигу Европы, это наша задача. Будем делать все возможное для этого.

«Зенит» – хорошая команда, мы смотрели их матч против «Дандолка» в Лиге Европы. Это дало нам мотивацию, чтобы проявить себя. Несмотря на то, что мы считаем их сильной командой, нам не составляет труда проиграть или выиграть у них.

Получил ли я подарок от Рамзана Кадырова? Главное, что мы завоевали три очка в этом матче, но он мне ничего не дарил», – сказал Балай.