Слуцкий: «ЦСКА был ближе к победе, чем «Амкар»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий остался разочарован итоговым результатом домашнего матча 13-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:2).

«Понятно, что сложные погодные условия скорректировали характер встречи. Было больше борьбы, а не игры. Жаль, что в этой борьбе мы не смогли одержать победу, хотя были ближе к ней.

Стоит ли ждать каких-то изменений в игровой схеме и тактике после череды неудачных матчей? Мы сегодня попытались это сделать», – сказал Слуцкий.