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    Слуцкий: «ЦСКА был ближе к победе, чем «Амкар»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий остался разочарован итоговым результатом домашнего матча 13-го тура чемпионата России против «Амкара» (2:2).

    «Понятно, что сложные погодные условия скорректировали характер встречи. Было больше борьбы, а не игры. Жаль, что в этой борьбе мы не смогли одержать победу, хотя были ближе к ней.

    Стоит ли ждать каких-то изменений в игровой схеме и тактике после череды неудачных матчей? Мы сегодня попытались это сделать», – сказал Слуцкий.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.11.2016 22:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      экс-перд 7 ноября 2016, 07:54

      да-да! ближе ровно на три сантиметра!)

      0
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      Рейтинг: +24

      andrew08 7 ноября 2016, 01:44

      кони в жопе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 ноября 2016, 01:41

      Гаджиев: "Слуцкий лукавит. Он был ближе к инфаркту, чем я. И к отставке тоже".

      0
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      Рейтинг: +25029

      bset 7 ноября 2016, 01:18

      Погода была действительно не очень. Видно, что игрокам было тяжело играть. Обидно, что Амкар так быстро забил второй. Может, повезло бы нам и так и закончили 2:1. А так... Сегодня видны уже проблески. Тошич наконец забил, Чалов на поле появился, в целом команда бодрее выглядела, Траоре наконец нашел свое амплуа в матче в качестве палировщика скамейки

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 6 ноября 2016, 22:33

      был не был, какая теперь разница

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 6 ноября 2016, 22:26

      Зачем этот трёп?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 ноября 2016, 22:16

      Лёня лукавит !

      4
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