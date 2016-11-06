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    Страндберг, Ионов и Тошич – в атаке ЦСКА на матч против «Амкара»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Амкара», в которых команды начнут матч 13-го тура РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Игнашевич, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Ионов, Тошич, Головин, Страндберг.

    Запасные: Чепчугов, Набабкин, В. Березуцкий, Хосонов, Чалов, Траоре.

    «Амкар»: Селихов, Занев, Джикия, Милькович, Идову, Гол, Конде, Баланович, Костюков, Комолов, Бодул.

    Запасные: Хомич, Будаков, Зайцев, Черенчиков, Гиголаев, Хурцидзе, Шаваев, Йовичич, Огуде, Прокофьев, Салугин, Шиндер.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «ПФК ЦСКА» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

    Источник: РПЛ

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    06.11.2016 18:28
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 7 ноября 2016, 00:20

      Судьи не обеспечили победу ЦСКА и получили двойки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 6 ноября 2016, 19:17

      Цска проснись,победит не без труда,удачи

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 6 ноября 2016, 19:05

      ничья будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 6 ноября 2016, 18:48

      ЦСКА, удачи. Жду победы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      Jaguar58 6 ноября 2016, 18:26

      наконец то траоре в запасе

      1
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