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    Гранквист: «Шалимов вывел нашу игру в обороне на новый уровень»

    Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист признал, что игра команды в обороне сильно изменилась после прихода главного тренера Игоря Шалимова.

    «Обычно, когда говорят об игре «Краснодара», то вспоминают наш атакующий стиль. Но я считаю, что мы хуже умеем обороняться. В этом сезоне мы вывели нашу игру в обороне на новый уровень. Вся команда одновременно и обороняется, и атакует. Шалимов сделал акцент в работе на тактических занятиях, подробно разбирает на них, как действовать командно и в обороне, и в атаке. И это приносит свои плоды», — сказал швед.

    Источник: Спортфакт

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    06.11.2016 11:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1171

      Argon 6 ноября 2016, 21:35

      Смешно читать после 3-х пропущенных от Оренбурга

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6963

      sochi-2013 6 ноября 2016, 20:40

      Оренбург это оценил. Кто тебя за язык тянул???

      3
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