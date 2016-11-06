Главный тренер «Хоффенхайма»: «Победа «Баварии» была бы справедливым результатом»

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман признал, что его команда чудом смогла заработать один балл в матче 10-го тура чемпионата Германии с «Баварией» (1:1).

«Учитывая игру во втором тайме, победа «Баварии» была бы справедливым результатом. Соперник оказывал на нас сильное давление, мы были в постоянном напряжении. Нам пришлось больше сосредоточиться на обороне, а это не то, что мы любим делать. Учитывая игру во втором тайме, мы рады одному набранному очку», – сказал он.