Гончаренко: «У «Уфы» есть характер. Даже в меньшинстве мы могли сравнять счет в матче с «Рубином»

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко после матча 13-го тура РФПЛ против «Рубина» (2:3) выразил мнение, что у уфимского клуба есть характер. Отметим, что команда из столицы Башкортостана заканчивала встречу вдевятером.

«Матч получился интересным. У игры был очень высокий градус, команды создали много моментов. У «Уфы» есть характер, потому что, оставшись сначала вдесятером, а потом вдевятером, мы все равно шли в атаку в надежде отыграться. Мы даже могли сравнять счет.

Меня очень расстроили наши второй и третий пропущенные голы. За то, что играешь лучше, очков не дают, надо реализовывать имеющиеся моменты», – сказал Гончаренко в эфире телеканала «Наш Футбол».