Петраков: «В матче со «Спартаком» «Томь» опять провалила середину поля и играла с большими ошибками»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после поражения во встрече 13-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1) отметил, что его команда неудачно провела первый тайм. По словам специалиста, проигрыш красно-белым стал более обидным, чем в трех предыдущих играх.

«Мы опять проваливали середину и играли с большими ошибками – и Ковальчук, и Дроппа. В перерыве сделал замечание. Просто на самом деле уже нет никаких сил поправлять что-то, делать. Если есть желание, значит нужно выходить и играть, а так как они выходят и играют… На пустом месте делать такой брак – для команды Премьер-лиги это просто недопустимо.

Не знаю с чем это связано, не могу сказать. Настрой? Настрой должен быть, просто катастрофический брак и плохо выходили также из обороны. Во втором тайме сделали замены и по атаке, и в середине, и считаю, что добавили в организации и стали обострять ситуацию. Немножко не повезло, моменты были. У Тишкина хороший удар был: в любую сторону попади – вправо, влево – думаю, был бы гол, а так, вратарь удачно сыграл. Это поражение более обидное, чем предыдущие три? Думаю, что да», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш футбол».