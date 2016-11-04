Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Григорий Иванов: «Уверен, игра с «Крыльями Советов» состоится»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил уверенность в том, что прошедший в Самаре снегопад не помешает проведению матча 13-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов».

    «Уверен, игра состоится. Да, здесь выпал снег, но температура нулевая. Поле, считаю, хорошее. Все нормально будет. Конечно, я тоже прилетел с командой», – сказал Иванов.

    Также президент екатеринбуржцев заявил, что не намерен общаться с бывшим главным тренером Вадимом Скрипченко.

    «Не собираюсь с ним говорить… Я в шоке вообще от того, что случилось. С ним общаться не собираюсь. Давайте уже закроем эту тему».

    Напомним, Скрипченко покинул «Урал» после скандального матча с «Тереком» и возглавил «Крылья Советов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.11.2016 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 19:47

      Что Крылья, что Урал замараны договорняками с Тереком.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11