Ерохин и Калачев готовятся к матчу против тульского «Арсенала» в общей группе

Врач «Ростова» Владимир Хохлов заявил, что полузащитники клуба Александр Ерохин и Тимофей Калачев готовятся к матчу 13-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» в общей группе.

«Все нормально, ребята работают в общей группе. Калачев перед игрой с «Атлетико» несколько дней не тренировался и его не хватило функционально. У Ерохина же был разрыв мягких тканей губы, невозможно было сразу остановить кровотечение, поэтому пришлось его заменить. В перерыве мы наложили Александру швы. Если не случится ничего экстренного, если снова ему не попадут по лицу, в сборную он поедет», – сказал Хохлов.

Напомним, матч состоится 6 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.