Селюк готов помириться с Гвардиолой

Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника Яя Туре, готов откинуть былые обиды на главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, чтобы начать отношения с чистого листа.

«На днях я говорил с Яя, он попросил меня помириться с Гвардиолой. Я согласен, что нужно сделать все для того, чтобы наладить ситуацию. Не думаю, что Гвардиола меня когда-нибудь полюбит, но самое важное заключается в том, что мы должны простить прошлые обиды и развивать новые отношения.

Это искреннее желание. Я надеюсь, что Хосеп согласится со мной в том, что нужно начать отношения с чистого листа. Конечно, я рассчитываю на возвращение Туре в состав. Но даже если он этого не сделает, я могу убедить его, что больше не буду говорить о нем в СМИ.

Я послал ему сообщение, так как он не отвечает на мои звонки. Я действительно надеюсь, что это может стать новым стартом, и что Туре поможет «Манчестер Сити» завоевывать трофеи», – заявил агент.

Напомним, что противостояние Селюка и Гвардиолы из-за Яя Туре длится с середины этого года.