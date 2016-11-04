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Селюк готов помириться с Гвардиолой

4 ноября 2016, 07:54
7

Дмитрий Селюк, который является агентом полузащитника Яя Туре, готов откинуть былые обиды на главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу, чтобы начать отношения с чистого листа.

«На днях я говорил с Яя, он попросил меня помириться с Гвардиолой. Я согласен, что нужно сделать все для того, чтобы наладить ситуацию. Не думаю, что Гвардиола меня когда-нибудь полюбит, но самое важное заключается в том, что мы должны простить прошлые обиды и развивать новые отношения.

Это искреннее желание. Я надеюсь, что Хосеп согласится со мной в том, что нужно начать отношения с чистого листа. Конечно, я рассчитываю на возвращение Туре в состав. Но даже если он этого не сделает, я могу убедить его, что больше не буду говорить о нем в СМИ.

Я послал ему сообщение, так как он не отвечает на мои звонки. Я действительно надеюсь, что это может стать новым стартом, и что Туре поможет «Манчестер Сити» завоевывать трофеи», – заявил агент.

Напомним, что противостояние Селюка и Гвардиолы из-за Яя Туре длится с середины этого года.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Туре Яя Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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Тraumtanzеr
1478235815
Все, дятел в жопу клюнул, лох)
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alboro
1478236399
Сказала моська
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eleng
1478239240
Он полюбит тебя, главное- верить...
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Егор Велунов
1478242430
Агент футболиста, который испортил отношения с любым тренером, тем более с таким титулованным тренером, это несчастный человек с манией величия. Бедный Селюк понял, что после этой ссоры от него начнут убегать футболисты :)
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TY13R
1478243732
Пеп упёртый олень, если что-то идёт не по его, он ни с кем мириться не будет, а сделает на зло, по своему!!!
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Диктор
1478251154
А сам Гвардиола готов?
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Aztec58
1478274891
Блин, будет ещё Хосеп мириться со всякими вредными насекомыми, много им чести, ага.
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