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    Агент Туре шантажирует «Манчестер Сити»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, который является представителем полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре, призвал «горожан» быстрее решить вопрос с контрактом футболиста, который заканчивается этим летом.

    «Мы хотим узнать позицию клуба на этой неделе. Если не узнаем, то начнем переговоры с другими клубами. Яя хотел бы остаться, ему нравится «Сити». Если кто-то думает, что мы затрагиваем этот вопрос из-за денег, то это не так – недавно отклонили предложение из Китая. С Гвардиолой или без – «Сити» должен принять решение», - заявил Селюк.

    Источник: Skysports

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    18.03.2016 08:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      Рустам Толпиев 18 марта 2016, 11:24

      Я думаю он не нужен пепу !!! Яя ушол с барсы когда пришол пеп !!!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 18 марта 2016, 10:33

      Гвардиоле нужен он?

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