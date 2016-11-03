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    Скрипченко: «Моя совесть перед «Уралом» чиста»

    Бывший главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко, недавно возглавивший «Крылья Советов», заявил, что его совесть перед екатеринбургским клубом чиста. Напомним, президент «шмелей» Григорий Иванов назвал уход белорусского специалиста из команды «непорядочным поступком».

    – При встрече с президентом «Урала» Григорием Ивановым как будете себя вести: пожмете ли руку или ограничитесь устным приветствием?

    – Еще раз могу сказать: у меня нет претензий к Григорию Викторовичу. Могу поблагодарить его за то, что предоставил мне возможность проявить себя. Я, считаю, также отблагодарил клуб «Урал» своим профессионализмом, работой и самоотдачей. Моя совесть чиста. У меня есть желание пожать Григорию Викторовичу руку, а какое у него желание – это не ко мне вопрос.

    – Нет обид на то, что говорит в ваш адрес Иванов? Он руку пожимать не планирует.

    – У меня нет обид. И моя совесть чиста.

    Источник: «Советский спорт»

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    03.11.2016 21:01
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 ноября 2016, 16:54

      Верю!

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    • ...
      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 4 ноября 2016, 09:48

      как баба свалили

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Zenit_EKB_Ural 4 ноября 2016, 16:55

      Как бабая свалили? Так это в Казани было.

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