Рыбалка: «Возможно, это был последний шанс изменить ситуацию в нашей группе»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка оценил шансы своей команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов после поражения в выездной встрече четвертого тура группового этапа от «Бенфики» (0:1).

«Конечно, обидно. Забей мы пенальти, и, возможно, все могло сложиться по-другому. Побежали бы вперед, и всe могло поменяться, но сейчас уже ничего не изменишь. Возможно, это был последний шанс изменить ситуацию в нашей группе, но не сложилось. Хочется поблагодарить болельщиков, которые пришли на стадион и поддержали нас. Их было слышно», – сказал футболист в интервью телеканалу «Футбол 1».

Напомним, что по итогам четырех туров «Динамо» набрало лишь одно очко.