Эмери: «Нам еще нужно работать над реализацией моментов»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери после матча с «Базелем» (2:1) заявил, что его команде нужно что-то делать с реализацией моментов.

«Я по-настоящему счастлив, так как мы очень нуждались в этой победе. Моя команда контролировала игру, мы сыграли надежно в защите и были хороши впереди. Мы пробились в 1/8 финала, что, несомненно, придаст нам уверенности. Наша команда постоянно растет, и это хорошо. Мы создали много моментов, но нам еще нужно работать над реализацией моментов», – сказал специалист.