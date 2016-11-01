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    «Терек» и «Зенит» рассудит Карасев

    Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура РФПЛ, который пройдет 5–6 ноября.

    Игру «Зенита» и «Терека» обслужит Сергей Карасев, встречу «Томи» и «Спартака» – Александр Егоров.

    5 ноября (суббота)

    «Томь» – «Спартак»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Дмитрий Колосков (Уфа), Владимир Миневич (Смоленск); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

    «Уфа» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Крылья Советов» – «Урал»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

    «Локомотив» – «Анжи»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); нспектор – Михаил Ходырев (Москва).

    6 ноября (воскресенье)

    ЦСКА – «Амкар»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Алексей Стипиди (Краснодар); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Терек» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Ростов» – «Арсенал»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рафаэль Ильясов (Казань); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Краснодар» – «Оренбург»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

    Источник: РФС

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    01.11.2016 19:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +364

      neofizer 2 ноября 2016, 18:48

      хана зеньке!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +21

      MANSUR-95 2 ноября 2016, 17:20

      Удачи Тереку

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 2 ноября 2016, 11:47

      Очередное клоунадство гитариста будем лицезреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 2 ноября 2016, 10:44

      Тоже договорняк будет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 1 ноября 2016, 21:28

      Этот будет дудеть в пользу Терека. Это понятно.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 1 ноября 2016, 20:48

      А Карасёв не испужается, как в давнишнем матче Терек - Ростов, после которого он был отстранен от судейства?

      1
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 1 ноября 2016, 20:22

      Карась будет в Тереке. Инфа для рыбаловов

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