«Кубань» обрела нового спонсора в лице Литвака

Новым спонсором «Кубани» стал председатель совета директоров компании «ОТЭКО» Мишель Литвак, представленный сегодня команде губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. При этом глава подчеркнул, что регион сохраняет за собой блокирующий пакет акций, гарантирующий сохранность клуба.

«Футбольный клуб «Кубань» должен быть, сегодня – это неотъемлемая часть нашего края, а его история – это история Кубани. Но чтобы игроки выкладывались на поле, они должны быть уверены в финансовой стабильности своей команды», – сказал Кондратьев.

Литвак же заявил, что его приоритетом станет развитие команды во всех направлениях, в том числе создание детских спортивных школ.

«Мы должны готовить своих игроков, растить звезд. Понимаю, что взялся за непростое дело, но могу сказать одну вещь – я по-настоящему постараюсь, чтобы вывести «Кубань» на новый уровень», – отметил инвестор.