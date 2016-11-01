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    Президент «Урала»: «Скрипченко покинул команду не из-за матча с «Тереком»

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что Вадим Скрипченко подал в отставку с должности главного тренера не из-за матча 12-го тура РФПЛ с «Тереком» (1:4). Напомним, воскресная игра вызвала подозрение у РФС по причине странных скачков букмекерских котировок по ходу встречи.

    «Вадим Викторович принял мужское решение, сообщил только вчера. Но его уход не связан с последней игрой с «Тереком», – цитирует Иванова 66.ru.

    Сегодня стало известно, что Скрипченко входит в список претендентов на пост наставника «Крыльев Советов», которые в понедельник отправили в отставку Франка Веркаутерена.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.11.2016 12:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +364

      neofizer 1 ноября 2016, 18:45

      да никто и не говорил,что из-за этого..ага..

      0
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 1 ноября 2016, 13:31

      Терек стал любимым мозолем Иванова.

      2
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 1 ноября 2016, 13:30

      Ага, ага, и Гончаренко тоже год назад не из-за матча с Тереком ушел

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