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    Шашков: «Крылья Советов» будут судиться, если Веркаутерена не устроят условия разрыва контракта»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб имеет основания для разрыва контракта с бельгийским специалистом Франком Веркаутереном. Накануне стало известно, что наставник отправлен в отставку после поражения в рамках 12-го тура РФПЛ от «Оренбурга» (0:1).

    «Должны ли мы ему компенсацию? Миллионов точно не будет. У нас в договоре с ним прописаны обязанности с обеих сторон, так что мы имеем право разорвать контракт. Если он будет с чем-то не согласен, готовы и судиться, но пока мы с ним не встречались, надо еще все обговорить», – сказал Шашков.

    Напомним, после 12-ти туров самарская команда занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: ТАСС

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    01.11.2016 10:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 1 ноября 2016, 13:20

      Уволили именинника поздним вечером,по-воровски,без встречи.Шваль непорядочная,дорвавшаяся до корыта.Никакого уважения к людям.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 ноября 2016, 13:05

      Думаю, что это увольнение - гвоздь в крышку гроба "Крылышек". Веркаутерен в прошлом сезоне из негодного для игры в РФПЛ материала смог выстроить командную игру. Но в атаке кроме Молло как никого не было, так и нет. Могли бы в межсезонье приобрести ему в помощь одно-двух недорогих, но забивающих игроков, и результат не заставил бы себя ждать. Ладно... Глупость не лечится... Или желание с треском вылететь в ФНЛ, а в дальнейшем ещё дальше...

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