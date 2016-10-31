Молло, Чочиев и Паскуато – в атаке «Крыльев Советов» на игру с «Оренбургом»

«Крылья Советов» и «Оренбург» назвали составы, в которых они начнут очную встречу 12-го тура РФПЛ.

«Оренбург»: Гутор, Полуяхтов, Малых, Нехайчик, Андреев, Померко, Коронов, Афонин, Благо, Ойеволе, Делькин.

Запасные: Руденко, Жунич, Бамба, Шогенов, Саная, Ефремов, Бреев, Кацалапов, Батов.

«Крылья Советов»: Лория, Ятченко, Надсон, Таранов, Божин, Цаллагов, Бато, Родич, Молло, Чочиев, Паскуато.

Запасные: Павлов, Конюхов, Зинков, Мбакогу, Маргасов, Концедалов, Голенков.

Матч состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 17:00 по московскому времени.