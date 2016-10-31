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  • Дьяков: «В «Томи» не платят зарплату уже четыре месяца. Обещают много, но в команде ждут действий»

Дьяков: «В «Томи» не платят зарплату уже четыре месяца. Обещают много, но в команде ждут действий»

31 октября 2016, 00:14
2

Защитник «Томи» Виталий Дьяков заявил, что футболистам томской команды в течение четырех месяцев не выплачивали зарплату, однако в связи с этим игроки не планируют бойкотировать тренировки или пропускать матчи.

– Правда, что в «Томи» уже четыре месяца футболистам не платят зарплату?

– Да, у команды не лучшее финансовое положение – игрокам не платят деньги, есть задержки. Говорят и обещают много, но в команде ждут действия, а не обещаний.

– Нет ли желаний перейти к активным действиям? Выразить протест, не приходить на тренировки?

– Ждем сейчас, как все будет. Мы, футболисты, пока верим в те обещания, которые нам дают. Но пока это только обещания, слова. Мы, футболисты, все равно должны выполнять свою работу. Все-таки занимаемся любимым делом. Хотелось бы просто, чтобы руководство тоже выполняло свои прямые обязанности.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Томь Дьяков Виталий
Комментарии (2)
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Фан666
1477889935
Козлы! Сидят и ждут когда им спонсоры на халяву денег отвалят! Сами зарабатывайте! На сколько на играли столько и получили! Майками торгуйте, трансляции продавайте, да что угодно. А если это никому не нужно, то может и команда не нужна? А Томь вообще постоянно денег просит, уже раз третий!
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dyema
1477893294
Во всех этих историях, про невыплату зарплат , меня удивляет одна вещь, ладно наши - им деваться некуда, основная масса игроков таких клубов, как Томь больше нигде не нужна, но легионеры чего ждут? Вывод - легионеры в этих клубах тоже такого посредственного уровня, что тоже нигде больше не нужны, тогда непонятно зачем их покупать, вместо своей молодёжи, которая всяко дешевле обойдётся, во всяком случае по-началу, пока звездняк не хватанёт.
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