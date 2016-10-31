Дьяков: «В «Томи» не платят зарплату уже четыре месяца. Обещают много, но в команде ждут действий»

Защитник «Томи» Виталий Дьяков заявил, что футболистам томской команды в течение четырех месяцев не выплачивали зарплату, однако в связи с этим игроки не планируют бойкотировать тренировки или пропускать матчи.

– Правда, что в «Томи» уже четыре месяца футболистам не платят зарплату?

– Да, у команды не лучшее финансовое положение – игрокам не платят деньги, есть задержки. Говорят и обещают много, но в команде ждут действия, а не обещаний.

– Нет ли желаний перейти к активным действиям? Выразить протест, не приходить на тренировки?

– Ждем сейчас, как все будет. Мы, футболисты, пока верим в те обещания, которые нам дают. Но пока это только обещания, слова. Мы, футболисты, все равно должны выполнять свою работу. Все-таки занимаемся любимым делом. Хотелось бы просто, чтобы руководство тоже выполняло свои прямые обязанности.