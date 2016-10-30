Рейнгольд: «Ростов» – беда нашего футбола. Эта команда должна играть в первом дивизионе»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Ростов» является бедой российского футбола. Отметим, что на данный момент донской клуб набрал в РФПЛ 17 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

«Ростов» – это беда нашего футбола. У нас многие журналисты, которые ни черта не понимают в футболе, кричат: «Ой, Бердыев, ой, «Ростов»!» Это команда первого дивизиона! Лига чемпионов показывает, что такое «Ростов». Уровень по сравнению с «Баварией» и «Атлетико» ниже плинтуса. «Ростову» надо играть в Лиге Европы», – сказал Рейнгольд.