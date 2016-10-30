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  • Рейнгольд: «Ростов» – беда нашего футбола. Эта команда должна играть в первом дивизионе»

Рейнгольд: «Ростов» – беда нашего футбола. Эта команда должна играть в первом дивизионе»

30 октября 2016, 20:13
110

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что «Ростов» является бедой российского футбола. Отметим, что на данный момент донской клуб набрал в РФПЛ 17 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

«Ростов» – это беда нашего футбола. У нас многие журналисты, которые ни черта не понимают в футболе, кричат: «Ой, Бердыев, ой, «Ростов»!» Это команда первого дивизиона! Лига чемпионов показывает, что такое «Ростов». Уровень по сравнению с «Баварией» и «Атлетико» ниже плинтуса. «Ростову» надо играть в Лиге Европы», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Ростов Рейнгольд Валерий
Комментарии (110)
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Black Giz
1477851316
АЕК показал уровень Спартака. И в какой заднице они должны тогда выступать?.
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Александр 13
1477853234
Такие клубы как Ростов, Краснодар, украшение нашего чемпионата, без них наш убогий, корумпированный, чемпионат по футболу окончательно превратился бы в чемпионат толстых кошельков где кто больше матчей купил тот и выиграл.
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Diman67
1477853669
совсем из ума выжил, старый поросёнок
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ROTOROVEC
1477854749
интересно что он курит?
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zarsm
1477855326
Господи, как же зае*ал этот шизанутый дедок... Говорю не потому что за РСМ болею. Он в адрес других команд несет такой же бред.
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mutabor0992
1477855413
Вот дебил!!!Этому челу нужен врач!Хороший еврейский врач!Ростов с таким бюджетом и таким составом еще хоть что то показывает...Вот из-за таких идиотов у нас футбол в шОпе!!!!
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naumanov
1477856091
Где Ростов, а где его Спартак в еврокубках этого сезона
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Георгий 07 01 93 рус
1477856137
ахаххаха сравнил с баварией и атлетико!!!идиот....любая наша команда хуже их во много раз!!!
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Сармат Ростов
1477856203
Вот здесь я не согласен. Ростов - отличная команда, способная на большее, чем показывает сейчас!!!
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spaike
1477860246
С финансированием как у Спартака я думаю Ростов спокойно выходил бы из группы ЛЧ, не то что Спартак который проигрывает всяким АЕКам
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