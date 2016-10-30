Рейнгольд: «Игнашевич и Березуцкий должны заканчивать с футболом после матча со «Спартаком»

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру московской команды в дерби с ЦСКА (3:1), которая состоялась в рамках 12-го тура РФПЛ.

«Дерби, конечно, удалось. Полный стадион, праздник футбола, четыре мяча. О ЦСКА мне больно говорить, команда рассыпается. Им надо менять позиции. Руководство пошло по легкому пути: всех распродали, никого не купили, играют старым багажом. Слуцкий тут ни при чем. Все вопросы к Гинеру. Я не хочу, чтобы ЦСКА пошел по тому пути, которым много лет назад пошел «Спартак».

По игре разбирать в принципе нечего, «Спартак» играл на три головы выше. Мне жалко некоторых людей, которые после этой игры, как мне кажется, должны заканчивать с футболом. Это Игнашевич и Березуцкий. Все три мяча «Спартака» были забиты по центру, так нельзя играть сзади. Может, в первом мяче Акинфеев пустил сумасшедшую пенку. Но Березуцкий уже не успевает, это возраст. Зе Луиш показал: ребята, вы свое отыграли, хоть и очень много дали нашему футболу. И это еще Промес сыграл неудачно.

Есть игроки, которым бы я близко не дал больше шанса. Это Миланов, очень сдал Тошич, безобразно играет Траоре, плюс безобразно играет центральная зона. Хулиганит на поле Вернблум, бежит и судье что-то пальчиком показывает. Лучше бы посмотрел, как Глушаков играет. Сильнейший опорный хав нашего чемпионата. Это я обращаюсь к Черчесову. Обязательно пригласи Глушакова как капитана и строй вокруг него команду!» – сказал он.