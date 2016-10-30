Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Игнашевич и Березуцкий должны заканчивать с футболом после матча со «Спартаком»

Рейнгольд: «Игнашевич и Березуцкий должны заканчивать с футболом после матча со «Спартаком»

30 октября 2016, 09:10
54

Бывший форвард «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал игру московской команды в дерби с ЦСКА (3:1), которая состоялась в рамках 12-го тура РФПЛ.

«Дерби, конечно, удалось. Полный стадион, праздник футбола, четыре мяча. О ЦСКА мне больно говорить, команда рассыпается. Им надо менять позиции. Руководство пошло по легкому пути: всех распродали, никого не купили, играют старым багажом. Слуцкий тут ни при чем. Все вопросы к Гинеру. Я не хочу, чтобы ЦСКА пошел по тому пути, которым много лет назад пошел «Спартак».

По игре разбирать в принципе нечего, «Спартак» играл на три головы выше. Мне жалко некоторых людей, которые после этой игры, как мне кажется, должны заканчивать с футболом. Это Игнашевич и Березуцкий. Все три мяча «Спартака» были забиты по центру, так нельзя играть сзади. Может, в первом мяче Акинфеев пустил сумасшедшую пенку. Но Березуцкий уже не успевает, это возраст. Зе Луиш показал: ребята, вы свое отыграли, хоть и очень много дали нашему футболу. И это еще Промес сыграл неудачно.

Есть игроки, которым бы я близко не дал больше шанса. Это Миланов, очень сдал Тошич, безобразно играет Траоре, плюс безобразно играет центральная зона. Хулиганит на поле Вернблум, бежит и судье что-то пальчиком показывает. Лучше бы посмотрел, как Глушаков играет. Сильнейший опорный хав нашего чемпионата. Это я обращаюсь к Черчесову. Обязательно пригласи Глушакова как капитана и строй вокруг него команду!» – сказал он.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (54)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ХересБелорус
1477807972
Хахахахах пенс отжег! Это ж столпы обороны сборной!))))
Ответить
4agaaa
1477808182
Че то ты коней совсем унизил!!! Да Спартак переиграл цска, но как же на счёт уважения к сопернику? Или ты забыл что они действующие чемпионы страны и к тому же на носу у них очередная игра в лч??? Спартак конечно прибавил, надеюсь 2017 дождёмся золота!
Ответить
Каратель помойников
1477808219
они будут "трудиться" чтоб корочку "ветеран труда" получить
Ответить
franck_ribery
1477808777
Все по делу! А у Акинфеева это часто случается)) спасибо Игорек!
Ответить
Garrincha58
1477809087
старый открыл америку это было уже всем видно еще на ЧМ 2014, но Слуцкий и тем более жадный Гинер решили еще может как то прокатить и с пенсионерами, но надо было еще года три назад прикупить пару защитников, но жадность фраера сгубила
Ответить
Asbjorn
1477809160
Центр обороны цска давно уже медленный,очень медленный
Ответить
mdu86
1477809576
"...Обязательно пригласи Глушакова как капитана и строй вокруг него команду!" Что?! В своём уме вообще?!
Ответить
zigbert
1477810233
Да оборона у цска тихоходная, это заметно не вооруженным глазом.Возраст берет свое.
Ответить
radga
1477811094
Жаль цска, но всему свое время. Если в зимнее трансферное окно цска не задумается об улучшении обороны, да собственно всего состава, то ждет их бесславное будущее. А этому составу нужно еще сказать спасибо, сыграли на определенном уровне несколько лет..... пора и отдыхать.
Ответить
Sanches 1204
1477813105
Слуцкий играет одно и тоже,поэтому у кого есть игроки лучше те выигрывают,у кого хуже проигрывают.Тактически при равных составах он сливается
Ответить
Главные новости
Новый трофей Сафонова, «Зенит» заставлял игрока перейти в «Оренбург», Батраков попросил об уходе из «Локо» и другие новости
01:43
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
7
Статистика Сафонова в матче за Суперкубок УЕФА
01:03
Только два тренера опережают Луиса Энрике по выигранным евротрофеям
00:53
1
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Сафонов прокомментировал победу в Суперкубке УЕФА
00:26
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Суперкубок УЕФА. «ПСЖ» победил «Астон Виллу» (2:1), Сафонов выиграл 9-й трофей
Вчера, 23:55
3
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Сафонов пропустил самый молодой гол в истории Суперкубка УЕФА
Вчера, 23:06
3
Все новости
Все новости
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
5
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
1
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
2
Мостовой привел три аргумента в пользу перехода Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 21:37
1
«Зенит» обсуждал обмен игроками с участием Головина
Вчера, 21:25
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
Вчера, 20:44
6
«Зенит» заставлял Горшкова перейти в «Оренбург»: подробности
Вчера, 20:33
10
Глава «Зенита» отреагировал на новость о проблемах с Глушенковым
Вчера, 19:59
1
Радимов сказал, чем остался недоволен в матче «Спартак» – «Краснодар»
Вчера, 19:48
2
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
Вчера, 19:41
1
Московский клуб предложил 8 миллионов за форварда «Црвены Звезды»
Вчера, 19:30
1
Бубнов вынес жесткий вердикт капитану «Спартака»
Вчера, 18:58
16
Нино честно ответил на вопрос о продлении контракта с «Зенитом»
Вчера, 18:45
Радимов сравнил игрока «Спартака» с Месси
Вчера, 18:39
4
Агкацев высказался о трансферных слухах про его уход из «Краснодара»
Вчера, 18:33
Акинфеев определил самый запоминающийся момент в карьере
Вчера, 18:28
5
Семак прояснил будущее Барриоса в «Зените»
Вчера, 18:22
4
Газзаев оценил кризис «Локомотива»
Вчера, 18:13
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
Вчера, 18:09
Гендиректор ЦСКА Бабаев ответил, может ли Кисляк уйти в другой клуб РПЛ
Вчера, 17:57
В клубе Бердыева отреагировали на слухи об уходе тренера в «Локомотив»
Вчера, 17:50
Семак назвал единственного футболиста, на которого не рассчитывают в «Зените»
Вчера, 17:38
1
Мостовой верит в новичка «Спартака»: «Забьет больше 10 голов за сезон»
Вчера, 17:32
3
Бубнов – об игроке «Зенита»: «Галицкий в нем вообще души не чает»
Вчера, 17:28
1
Семак объяснил, почему Мостовой мало играет за «Зенит»
Вчера, 17:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+