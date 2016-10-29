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    Аршавин и Тимощук стали серебряными призерами чемпионата Казахстана

    Экс-нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин вместе со своим бывшим партнером по петербургскому клубу Анатолием Тимощуком стал обладателем серебряных медалей чемпионата Казахстана в составе «Кайрата».

    Сегодня в матче 32-го тура алматинцы нанесли разгромное поражение «Окжетпесу» и обеспечили себе второе место по итогам первенства. Отметим, что Тимощук провел на поле всю игру, а Аршавин был заменен на 63-й минуте, записав в свой актив голевую передачу.

    Чемпионство казахстанской Премьер-лиги себе досрочно гарантировала «Астана».

    Чемпионат Казахстана. Премьер-лига. 32-й тур

    Кайрат – Окжетпес – 5:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гоу, 2; 2:0 – Исаэл, 46; 3:0 – Исламхан, 49; 4:0 – Куат, 68; 5:0 – Суюмбаев, 86.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2016 17:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 13 ноября 2016, 12:53

      Андрей Сереевичу наши поздравления!

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