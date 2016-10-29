Смолов, Дзюба и Кокорин – лучшие в РФПЛ по мнению Аршавина

Бывший хавбек сборной России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин, определил трех лучших, по его мнению, российских футболистов на сегодняшний день.

«Федя Смолов сейчас хорошо играет, Дзюба, Саша Кокорин в моих глазах остается сильным футболистом.

Самый сильный футбол на протяжении уже многих лет показывает «Барселона». Из сборных понравилась Франция на чемпионате Европы. Игроки все те же – Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они уже в течение десяти лет стабильно борются между собой», – отметил Аршавин.