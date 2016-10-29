Муса: «Игра ЦСКА немного изменилась после моего ухода»

Нападающий «Лестера» Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением об изменениях, произошедших в игре армейцев в этом сезоне.

«Изменилась ли игра ЦСКА? Немного. Им нужно время, чтобы перестроиться, потому что я больше не с ними. У ЦСКА хорошие игроки, они могут выполнять ту работу, что делал раньше я.

Траоре? Он прекрасный игрок, неплохо выступает, но ему нужно больше времени, чтобы привыкнуть и показывать ту игру, которую от него ждут», — сказал Муса.