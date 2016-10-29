Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Муса: «Игра ЦСКА немного изменилась после моего ухода»

    Нападающий «Лестера» Ахмед Муса, ранее выступавший за ЦСКА, поделился мнением об изменениях, произошедших в игре армейцев в этом сезоне.

    «Изменилась ли игра ЦСКА? Немного. Им нужно время, чтобы перестроиться, потому что я больше не с ними. У ЦСКА хорошие игроки, они могут выполнять ту работу, что делал раньше я.

    Траоре? Он прекрасный игрок, неплохо выступает, но ему нужно больше времени, чтобы привыкнуть и показывать ту игру, которую от него ждут», — сказал Муса.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.10.2016 00:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 29 октября 2016, 06:17

      Конечно ! Пока был Муса была скорость в нападении , сейчас ее нет !

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 29 октября 2016, 00:56

      Как всегда скромен Муся

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 29 октября 2016, 00:48

      не парься чувак

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11