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    Аршавин хочет, чтобы Кержаков приехал играть в Казахстан

    Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за «Кайрат», дал понять, что может завершить карьеру в клубе из Казахстана.

    «Где завершу карьеру? Думаю, что, скорее всего, это случится именно здесь. Сейчас предложений уже нет. Было предложение из Китая, но после нескольких поездок туда и в Японию понял, что чувствую себя там не очень уютно. Катар еще, может быть, когда-либо мог рассмотреть, но меня это тоже не особо радовало и интересовало. У меня есть амбиции, но они теперь больше обусловлены реальностью. Нет фантазий, есть реальные цели, которые близки и к которым я стараюсь идти.

    Александр Кержаков? На его месте не хотел бы оказаться, наоборот, хотел бы, чтобы он пришел сюда», – сказал Аршавин.

    Источник: ТАСС

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    28.10.2016 18:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 28 октября 2016, 23:00

      карлосы и это о в Россию, Аршавины и кержаковы в Казахстан

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 28 октября 2016, 20:38

      Аршавин , Кержаков , В.Быстров - была классная тройка в Зените ... Кайрату не помешала бы ...

      2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 28 октября 2016, 20:34

      Сычёва из Окжетпеса попёрли за двойки, так что...

      0
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      Рейтинг: +663

      88serega88 28 октября 2016, 19:50

      ВОт Андрюха, молоток, реально знает чего хочет, играет с кайфом, и срать на всех кто в 2012 не понял кому он адресовал ту искраметную фразу, нашли козла отпущения, а то что он тащил нашу убогую сборную все забыл!!! удачи

      4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 28 октября 2016, 19:03

      Главное человек играет, получает от этого удовольствие и кое-какие деньги, причём не самые маленькие, многим такие и не снились.

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос 28 октября 2016, 18:41

      андрюша,а в Казахстане больше платят? а то туда всех переманишь

      0
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      Рейтинг: +12478

      Вомбат > товрос 28 октября 2016, 19:49

      О нынешних зарплатах Кержакова и Аршавина много писали, и так как опровержений не было, наверное правду. У Кержакова истекший летом контракт продлен на год - 1.5 млн евро за сезон. У Аршавина примерно в 2.5 раза меньше. Но Аршавин играет, а не сидит на лавке, и именно это Андрей и имел в виду. В Кайрате Кержаков мог бы играть еще года 3 и был бы в числе лучших в Казахстане. Он бы туда даже следующим летом мог бы поехать, но не поедет. Его новая жена от папочки не уедет. В отличие от новой жены Аршавина, чей отец далеко не член Совфеда.

      2
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      Рейтинг: +8124

      nik55 28 октября 2016, 18:27

      и широкова

      2
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      Рейтинг: -44

      иван маташов > nik55 28 октября 2016, 19:21

      и Руни))))))))))

      1
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 28 октября 2016, 18:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я тоже очень хочу так как в Зените ему уже давно нет места, прав был АВБ

      -4
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