Моуринью: «Верим, что Мхитарян станет топ-игроком. Ему нужно время»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью дал понять, что рассчитывает на полузащитника Генриха Мхитаряна. Напомним, что армянский футболист провел в этом сезоне лишь четыре матча в АПЛ.

«Мхитарян не травмирован, он тренируется с командой. Некоторые игроки легко адаптируются в новой обстановке, другим требуется время. Микки нужно время, чтобы адаптироваться к ритму и работе без мяча. Ему нужно время, чтобы стать топ-игроком. Он знает, что может им стать. Мы верим в него», – сказал Моуринью.