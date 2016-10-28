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    Будковский: «Поздравлений из сборной Украины не получал»

    Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, ставший автором двух забитых мячей в ворота «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России, признался, что получил немало поздравлений.

    «Поздравлений в ночь с четверга на пятницу много получил. Все-таки голы пошли. Приятно. Были ли поздравления из украинской сборной от тренеров или футболистов? Нет, из сборной не было. Я должен выполнять свою работу на поле, забивать голы. А кого брать в сборную, кого нет – решать им», — сказал Будковский.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.10.2016 17:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua 1 ноября 2016, 20:24

      Я не понимаю, если вы такие классные русские, ненавидите Украину, то чего вы читаете наши новости? Ну пишем мы и пишем. Наш, не наш. Он что-то вам сделал?
      Семью вашу перерезал или кого-то убил??? Что?
      И ваши умные антонимы... Явно, что люди с IQ не выше 50-60 могут до такого додуматься. Да впрочем... что здесь писать. Вас либо смерть, либо просветление исправит((( увы..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > bodryicska 7 ноября 2016, 17:12

      Не бывать такому, путько. Вы сдохните быстрее, у вас душа гнилая и тело такое же. А мы такие красивые что вам завидно...
      Нормальным бы человек такого не пожелал, а у тебя мало того что IQ меньше 50 так ты ещё психически и морально больной да что там шизофреник ...... ! Иди полечись у кремлёвских врачей, они тебя так залечат... я вижу с мозгами они точно эксперименты закончили.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 28 октября 2016, 18:17

      нет такой страны.... больше

      4
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      Рейтинг: +589

      lNeTl 28 октября 2016, 18:16

      Нормальный футболист

      -2
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