Будковский: «Поздравлений из сборной Украины не получал»

Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, ставший автором двух забитых мячей в ворота «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России, признался, что получил немало поздравлений.

«Поздравлений в ночь с четверга на пятницу много получил. Все-таки голы пошли. Приятно. Были ли поздравления из украинской сборной от тренеров или футболистов? Нет, из сборной не было. Я должен выполнять свою работу на поле, забивать голы. А кого брать в сборную, кого нет – решать им», — сказал Будковский.