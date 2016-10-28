Будковский: «Поздравлений из сборной Украины не получал»

Я не понимаю, если вы такие классные русские, ненавидите Украину, то чего вы читаете наши новости? Ну пишем мы и пишем. Наш, не наш. Он что-то вам сделал?
Семью вашу перерезал или кого-то убил??? Что?
И ваши умные антонимы... Явно, что люди с IQ не выше 50-60 могут до такого додуматься. Да впрочем... что здесь писать. Вас либо смерть, либо просветление исправит((( увы..
Нападающий «Анжи» Филипп Будковский, ставший автором двух забитых мячей в ворота «Зенита» в матче 1/8 финала Кубка России, признался, что получил немало поздравлений.
«Поздравлений в ночь с четверга на пятницу много получил. Все-таки голы пошли. Приятно. Были ли поздравления из украинской сборной от тренеров или футболистов? Нет, из сборной не было. Я должен выполнять свою работу на поле, забивать голы. А кого брать в сборную, кого нет – решать им», — сказал Будковский.