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    Орлов: «Жулиано нужно наказать за его хулиганский поступок»

    Известный российский футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал поражение «Зенита» от «Анжи» с Кубке России стыдным.

    «Луческу сказал, что ему и команде стыдно за такое поражение. Но важно сейчас не погружаться в разборки: ни тренеров с игроками, ни игроков между собой. Кого-то одного наказывать – смешно, ведь не готова к матчу была целая группа футболистов.

    Полузащитники «Зенита» потеряли мобильность, и к Жулиано это тоже относится! За хулиганский поступок, за который он был удален, его обязательно нужно наказать. Ему нужна такая школа.

    Ну и что, что ты играешь за сборную Бразилии? Это уже симптомы звездной болезни, когда ты думаешь не о команде, а только о себе. Очень эгоистично – взять и сделать то, что тебе хочется. А команду он подвел», – считает Орлов.

    Напомним, матч 1/8 финала Кубка России «Анжи» – «Зенит» закончился со счетом 4:0.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.10.2016 08:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 октября 2016, 13:17

      Старый маразматик, тебе давно пора попрощаться с футболом. То фамилии звезд не можешь запомнить, то ноешь как шавка. Уберите этого старого полудурка с экранов, а...

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 28 октября 2016, 12:20

      А я не пойму, в ситуации с "ныряльщиком" максимум горчичник, а на красная...Судьи - долбоебы.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Alex3920486 28 октября 2016, 13:15

      Почитай коммент Сухины (насчет красной и желтой).

      -1
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      Рейтинг: +451

      andr2112 28 октября 2016, 11:27

      Да кого он там подвел-то? И какая минута шла и какой был счет? Скорей всего, это был выплеск негативной энергии от "великолепно проведенного" матча. Наказывать не имеет смысла, он сам себя уже наказал.

      2
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      Рейтинг: +364

      neofizer 28 октября 2016, 09:31

      ну вот..а то всё судейка,да судейка виноват...

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 28 октября 2016, 09:30

      О чём вы все?Кому он нужен этот кубок!Самое главное теперь и зенит пострадал от судей!Теперь о судейском беспределе в отношении зинки можно говорить на каждом углу и чётко гнуть свою линию!

      -1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 28 октября 2016, 09:17

      Хрень спорол, во время удаления уже некого было подводить, игра уже была сделана, и там скорее была злость на самого себя, нервы. У всякого иногда случается.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +370

      mik1954 28 октября 2016, 08:53

      Полный абзац....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +427

      policepnz 28 октября 2016, 08:42

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