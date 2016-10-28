Ерохин готов попробовать свои силы в Бундеслиге

Полузащитник «Ростова» Александр Ерохин признался, что хотел бы попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге.

«Европейского футбола смотрю довольно много. Но больше всего слежу за «МЮ». Попасть в какой-то зарубежный чемпионат? Конечно, хотелось бы. Возможно, в Германию. Нравится стилистика немецких команд – сильное впечатление, например, произвел «Байер» в первом тайме против ЦСКА, да и не только. Большинство в бундеслиге играет в хороший футбол, много равных и интересных коллективов», – рассказал футболист.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Ерохин провел на поле девять матчей, в которых отметился забитым голом и результативным пасом.