Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Газинский: «Я бы не сказал, что по игре «Оренбург» – аутсайдер»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился наблюдениями от победного матча 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом» (3:2 д.в.).

    – Почему матч с аутсайдером оказался таким сложным для «Краснодара»?

    – Я бы не сказал, что по игре «Оренбург» – это аутсайдер. Неплохой соперник. Предыдущий матч они играли против «Зенита», мы смотрели эту игру, они там достаточно хорошо играют, выбегают в контратаки. Мы играли сегодня через два на третий, нелегко складывалась игра. Соперник неплохой, но простых матчей у нас не будет в принципе сейчас. Этот матч тоже не исключение.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.10.2016 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11