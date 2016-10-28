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    Жулиано: «Несправедливое удаление Кержакова сказалось на игре с «Анжи»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано после поражения от «Анжи» (0:4) в матче 1/8 финала Кубка России подчеркнул, что на ход игры повлияло незаслуженное удаление вратаря петербуржцев Михаила Кержакова.

    – Мы знали, что нас ждет трудная игра, и готовились к матчу, но соперник был лучше адаптирован к полю и знал, что нужно делать. Мы не могли контролировать мяч и ход игры. После пропущенного мяча мы пытались отыграться, пошли большими силами в атаку, затем Кержаков получил красную карточку, и мы пропустили еще раз. Конечно, вдесятером играть еще сложнее. Мы пытались, но, к сожалению, потерпели первое поражение в сезоне. Нам не нравится уступать вот так, поэтому мы должны работать и доказать, что это была случайность.

    – Удаление голкипера сильно сказалось на игре?

    – Да, конечно, в тот момент мы держали мяч, атаковали и пытались сравнять счет. Оно было не очень справедливо, поскольку Кержаков не касался соперника, а тот упал, и арбитр показал красную карточку. Такое случается, да, но, к сожалению, сегодня мы стали жертвами такого решения. Затем они играли лучше, чем мы.

    – Впереди вас ждет матч с «Томью». Важно ли победить после такого поражения?

    – Это будет совсем другой матч. Я здесь уже три месяца, мы проиграли впервые, и все говорят, что у нас небольшой спад. Я могу это понять – мы должны играть лучше и побеждать. Нас ждет домашний матч и мы должны его выиграть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.10.2016 00:27
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 29 октября 2016, 00:24

      про заговор ни слова, сами играли плохо ну и поле огород, Жиркова нельзя было на выпускать на такое

      0
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 28 октября 2016, 15:38

      Все логично))) Постанова века)))
      И так по делу:
      зениту кубок не нужен и тут у них мысля. А что если мы это дело кубковое проведем с пользой) Так вот заряжают судью на неадекватные действия. Что бы было чем апеллировать в споре со Спартаком и т.д. Судья ведет себя как дикий неадекват против зенита. Но самое интересное впереди. В РФПЛ так против них никто никогда не судит. Факт подставы на лицо. Единственное, что не учли, что Юрка ЛоДыркин напропускает столько.

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 28 октября 2016, 12:44

      Что не говорите, но питерские "футбольные мажоры" ЗАЖРАЛИСЬ!!! За весь матч один момент - Дзюбка с трех метров попадает во вратаря. Да и футболеры Зеньки просто отбывали свой номер на поле. А АНЖИ вышел на игру и заслуженно победил. Теперь упование на судью, некачественный газон и т.п., просто нытье слабовольных игрочишек.

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин > Андрей Ермошин 28 октября 2016, 12:46

      А теперь болелы Зеньки можете минусовать, на большее вас не хватает.

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      Рейтинг: +427

      policepnz 28 октября 2016, 10:26

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 октября 2016, 10:17

      Анжи был значительно сильнее Зенита и игра была более осмысленная и четкая.
      В данном случае победа закономерная. Что касается удаления, то Зенит отдает долг за игру с Ротовом, когда ни за что удалили Гацкана и не за что дали пенальти.
      Так , что все справедливо, хотя я понимаю, что это не нравится тов. Жулиано.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 28 октября 2016, 09:48

      Бомжары сами наступили на те же грабли, что и Спартак. Некачественное судейство. И чем Ваши комменты отличаются от прежних двуликие болтуны.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > RedWhiteFans2 28 октября 2016, 10:06

      Мне тоже вспомнился тот матч.) Ещё в святом писании сказано: "Время - разбрасывать камни, и время - собирать их"...

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      Рейтинг: +3023

      Nesterenko > RedWhiteFans2 28 октября 2016, 10:15

      А на какие грабли наступил Спартак? Все проигранные матчи Спартака в этом сезоне - абсолютно по делу!

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      Рейтинг: +6335

      порт 28 октября 2016, 09:34

      Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с удалением вратаря "Зенита" Михаила Кержакова в матче 1/8 финала Кубка России с "Анжи" (0:4).

      – В данном эпизоде судья должен был показать желтую карточку за симуляцию нападающему "Анжи", а вместо этого сначала указал на 11-метровую точку и предупредил вратаря, а затем, посоветовавшись с помощником, удалил Кержакова и назначил штрафной удар, – цитирует Хусаинова "СЭ"

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > порт 28 октября 2016, 15:47

      ну а другой известный в прошлом арбитр скажет что "всё правильно, я бы также поступил".

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 28 октября 2016, 09:34

      Результат...?! Да это-же просто :-"Бугагага какая-то"!!!

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      Рейтинг: +1926

      lek! 28 октября 2016, 09:32

      Было удаление или нет не могу сказать , но Анжи вчера понравился всегда бы они так настраивались на матчи ..

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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 28 октября 2016, 09:26

      И ещё пользуясь случаем хочу передать привет своему коллеге по комментариям болельщику Зенита с ником "Zeff " .
      Какая боль!
      Какая боль!
      Анжи - Зенит 4:0 ! ))))

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