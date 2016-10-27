Бубнов: «Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давно»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 1/8 финала Кубка России между «Анжи» и «Зенитом» (4:0) отметил беспомощность и плохое функциональное состояние петербургской команды в данной встрече.

«Похоже, Мирча Луческу не случайно после тяжелой победы над «Оренбургом» сказал, что она для него более ценна, чем выигрыш у «Спартака». Видимо, он чувствовал неприятности. Плохое функциональное состояние обернулось тем, что команда против «Анжи» играла очень медленно, а после второго пропущенного мяча и удаления просто развалилась. Луческу стоял задумчивый и, возможно, думал о будущих играх – как выбираться из этой ямы.

Зато «Анжи» преобразился по сравнению с прошлым сезоном под руководством Павла Врба. Появилась уверенность, надежность в обороне, а скоростные игроки в атаке делают свое дела. Один Бериша «раздевал» не один раз всю оборону питерцев. Забили четыре, а могли и шесть отгрузить. Таким беспомощным я не видел «Зенит» очень давно! На команду было жалко смотреть», – сказал Бубнов.