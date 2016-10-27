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    Рейнгольд: «Большой привет судейскому корпусу, что «Зенит» сейчас идет на втором месте»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд после матча 1/8 финала Кубка России между «Анжи» и «Зенитом» (4:0) выразил мнение, что петербургский клуб вышел на данную встречу с наплевательским отношением и продемонстрировал худшие качества.

    «Зенит» проявил свои худшие качества. Футболисты вышли на игру с наплевательским отношением. Уже привыкли по матчам РФПЛ: не пойдет игра – повезет, не повезет – поможет судья. Это и сыграло злую шутку. Никто питерцам помогать не собирался, а «Анжи» дал бой и победил. Причем «Зенит» же играл не хуже, чем в большинстве матчей чемпионата. Это большой привет в сторону судейского корпуса, что команда сейчас идет на втором месте вровень со «Спартаком», – сказал Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    27.10.2016 22:33
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    Комментарии44
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси 28 октября 2016, 15:40

      И так по делу:
      зениту кубок не нужен и тут у них мысля. А что если мы это дело кубковое проведем с пользой)

      Так вот заряжают судью на неадекватные действия. Что бы было чем апеллировать в споре со Спартаком и т.д.

      Судья ведет себя как дикий неадекват против зенита. Но самое интересное впереди.
      В РФПЛ так против них никто никогда не судит. Факт подставы на лицо.

      Единственное, что не учли, что Юрка ЛоДыркин напропускает столько.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 28 октября 2016, 12:34

      Интересно, сколько он на радости выпил? А что если в суд на этого старого подать? За клевету на судей. И суд купить, чтоб назначил этому маразматику принудительное лечение )

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 28 октября 2016, 09:47

      Ме тла метёт не думая

      0
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      Рейтинг: -25

      Патриот_Руси > С-Пб on-line 28 октября 2016, 15:40

      ты зомби. тебе не понять)

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 28 октября 2016, 08:25

      Большой привет от спартака за лидерство.

      -2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 28 октября 2016, 07:52

      Когда этот драный жид заткнётся про судейство ........... ?

      4
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 октября 2016, 03:47

      Что ни день, то деда ноет,
      Будто старый параноик:
      "Защитите, мол, «Спартак»!
      Он же лучший! Как же так?!"

      Впрочем, дед, и правда, стар...
      Иль виной хмельной угар?

      8
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > ШарКий вояж в ТуЛузу 28 октября 2016, 09:31

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты заткнул бы свою бочку,
      Каждый хвалит свою кочку!
      Желчь сглотни-поможет сразу!
      Стой,коси лиловым глазом!!!

      -4
      Ответить
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > Сармат Ростов 28 октября 2016, 12:59

      Эй, дружочек хамоватый,
      Юмором обиженный,
      Что по кумполу лопатой
      Получал отпи...женный!

      Ты, дружок, определись -
      "Спартак" или "Ростов"?
      А то все так и будешь
      Пахать на докторов.

      -1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > ШарКий вояж в ТуЛузу 29 октября 2016, 13:54

      В лузу шар себе забей
      И иди пасти коней!!!
      Я из Ростова, но я - КРАСНО-БЕЛЫЙ !!!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов > ШарКий вояж в ТуЛузу 29 октября 2016, 13:58

      Таких как ты, Чепушило,я в детстве из рогатки убивал)))

      -3
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      Рейтинг: +1127

      Smekaev 28 октября 2016, 02:11

      То, что судейство куплено, не может вызывать сомнений - начиная с детского первенства, уже половина, как минимум, игр судится в угоду той или иной команде, и там на всякие ухищрения идут, чтобы продавить судейство в свою сторону. А что же тогда в самой высшей лиге в стране?! Все, кто говорит, что судьи ошибаются не преднамеренно, просто не в курсе того, как проходят такие мероприятия. Заговора против Спартака, может, и нет, а вот то, что домашние игры команды очень-очень давят на судей, это факт. И у кого вес побольше (как Газпром, например), тот, как правило, и побеждает.

      -2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 28 октября 2016, 01:09

      Анжи поздравляю с победой, красиво сыграли, Зениту удачи в следующих матчах, Рейнгольду клизму, доктора , куда вы смотрите, увеличьте дозу что ли или смените лекарства, нужно же осторожнее, смотрите какие заявления делает прессе, явное помешательство, нужен присмотр санитаров какой-то, а то больной становитсю просто опасным !

      4
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > Zubo 28 октября 2016, 01:24

      согласен со всем, добавлю, что самым красивым была симуляция игрока Анжи. мне не очень понравилась, а вот арбитр оценил)

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 28 октября 2016, 01:03

      Дебиил, такую чушь отморозить. Анжи с победой. Зениту успехов в РФПЛ и в евролиге!

      6
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 28 октября 2016, 00:02

      Большой привет врачебному корпусу что Рейнгольд вообще говорит..

      8
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