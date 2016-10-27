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    Кубок России. «Локомотив» выбил из турнира «Крылья Советов», «Анжи» не оставил шансов «Зениту»

    В матче 1/8 финала Кубка России «Анжи» на своем поле не оставил шансов «Зениту», отправив в ворота соперника четыре безответных гола – 4:0. Дубль в данной встрече оформил Филипп Будковский.

    В другой встрече «Локомотив» в гостях уверенно обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1 и прошел в следующую стадию турнира.

    Кубок России. 1/8 финала

    Анжи (Махачкала) – Зенит (Санкт-Петербург) – 4:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Гасанов, 29; 2:0 – Будковский, 62; 3:0 – Будковский, 69; 4:0 – Бериша, 79.

    Анжи: Юрченко, Гаджибеков, Менса, Шандао, Мусалов, Гасанов, Эбесилио (Маевский, 77), Бериша (Мутари, 84), Тигиев, Иличевич (Обертан, 70), Будковский.

    Зенит: М. Кержаков, Анюков, Нету, Ломбертс, Жирков, Хави Гарсия (Витсель, 46), Маурисио, Жулиано, Мак (Лодыгин, 59), Шатов (Кокорин, 46), Дзюба.

    Предупреждения: Будковский, 31; Бериша, 36; Гаджибеков, 52 – Нету, 36; Кокорин, 57; Жирков, 67.

    Удаления: Гаджибеков, 89 – М. Кержаков, 58; Жулиано, 89.

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Майкон, 19; 0:2 – Самедов, 50; 0:3 – Фернандеш, 63; 1:3 – Чочиев, 75.

    Крылья Советов: Конюхов, Ятченко, Надсон, Таранов, Концедалов (Маргасов, 75), Цаллагов, Бато (Паскуато, 85), Родич, Молло, Мбакогу (Чочиев, 69), Корниленко.

    Анжи: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, И. Денисов, Михалик (Хенти, 76), Майкон (Коломейцев, 66), Самедов (Шишкин, 89), Фернандеш, Миранчук.

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.10.2016 19:56
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 27 октября 2016, 22:59

      я один заметил что с крыльями в объявлении составов, вместо локо, анжи?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2894

      Lokofint > Raxor 28 октября 2016, 01:40

      Тоже заметил, опечатка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 27 октября 2016, 20:51

      прямо в опу аааааа. черные даги ааааааа, оп нанайна

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 27 октября 2016, 20:05

      Ставка по дикому кэфу прошла.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 27 октября 2016, 19:58

      Большевики ликуют

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 27 октября 2016, 19:57

      ...давай-налетай-злорадствуйте-суки-ваш вечер...

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > 1bear 27 октября 2016, 20:25

      Да кому твой Зенит нужен. Не мешайся)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 27 октября 2016, 19:56

      анжи молодцы и зная как зеня может бороться откровенный слив или договорняк зене должно быть стыдно за такую игру

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг > yanedo 27 октября 2016, 20:18

      Действительно, особенно первые голы-прямо расступались. Защиты вообще не было. Странно.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 октября 2016, 19:55

      Бесконечно можно смотреть только на три вещи...это огонь, вода и как ебут сенит.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > Тraumtanzеr 27 октября 2016, 19:57

      Я смотрю тебя очень часто

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > дед Щукарь 28 октября 2016, 01:31

      Да, ртом, твоя мамаша

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 27 октября 2016, 19:55

      Ура))С ПОБЕДОЙ Анжи!)

      5
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 27 октября 2016, 19:50

      Всей Душой рад за Махачкалу и рад что наконец то наказали денежный мешок.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Диктор 27 октября 2016, 19:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кем был онджы до недавнего времени?)Мешочком?)))

      -4
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      Рейтинг: +290

      дед Щукарь > Тraumtanzеr 27 октября 2016, 19:59

      Онжи был есть и останется машонкой

      -2
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