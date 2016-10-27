Арапов: «После пропущенного гола от «Амкара» по-всякому обзывал себя»

Голкипер «Урала» Дмитрий Арапов признался, что не переживал из-за своей ошибки, которую он допустил в матче Кубка России против «Амкара».

«Хорошо, что выиграли, игра была тяжелой. Я ошибся на выходе, не рассчитав траекторию. В итоге мяч залетел мне за шиворот. Можно сказать, что подвел парней.

Могли спокойно сыграть 90 минут, выиграть 1:0 и поехать домой. Но если сложилось так, и слава Богу. Мысли после пропущенного мяча? По-всякому обзывал себя. Но было некогда переживать, потому что впереди было еще 15 минут игры», – сказал Арапов.