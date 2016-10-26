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    Серия А. «Ювентус» разгромил «Сампдорию» и другие результаты

    В матче десятого тура Серии А «Ювентус» оказался сильнее «Сампдории» со счетом 4:1. За туринцев забивали Марио Манджукич, Джорджо Кьеллини, отметившийся дублем, и Миралем Пьянич, в составе «Сампдории» отличился Патрик Шик.

    В других встречах тура «Кьево» и «Болонья» разошлись миром, «Интер» одолел «Торино», «Лацио» разгромил «Кальяри», «Пескара» проиграла «Аталанте», «Наполи» переиграл «Эмполи», «Сассуоло» уступил «Роме».

    Чемпионат Италии. Серия А. 10-й тур

    Кьево – Болонья – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Пулгар, 52; 1:1 – Мбайе, 70 (в свои ворота)

    Интер – Торино – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Икарди, 35; 1:1 – Белотти, 63; 2:1 – Икарди, 88.

    Ювентус – Сампдория – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Манджукич, 4; 2:0 – Кьеллини, 9; 2:1 – Шик, 57; 3:1 – Пьянич, 65; 4:1 – Кьеллини, 87.

    Лацио – Кальяри – 4:1 (3:0)

    Голы: 1:0 – Кейта, 6; 2:0 – Иммобиле, 23 (с пенальти); 3:0 – Иммобиле, 28; 4:0 – Андерсон, 79; 4:1 – Уоллес, 87 (в свои ворота).

    Пескара – Аталанта – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кальдара, 60.

    Наполи – Эмполи – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мертенс, 53; 2:0 – Кирикеш, 81.

    Сассуоло – Рома – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каннаваро, 13; 1:1 – Джеко, 57; 1:2 – Джеко, 76 (с пенальти); 1:3 – Наингголан, 78.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2016 23:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 27 октября 2016, 10:44

      Молодцы !

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 27 октября 2016, 06:43

      Неплохо

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      Рейтинг: +226

      Gothic_Spirit 26 октября 2016, 23:48

      Forza Juve!

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