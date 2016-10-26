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    Нарубин и Бюттнер – в стартовом составе «Динамо», Милевский – на скамейке у «Тосно»

    Стали известены составы команд на матч 1/8 финала Кубка России между «Тосно» и «Динамо». Место в воротах москвичей займет Сергей Нарубин, также в стартовом составе появится Александр Бюттнер. Нападающий «Тосно» Артем Милевский начнет матч на скамейке запасных.

    «Динамо»: Нарубин, Уилкшир, Рыков, Хольмен, С.Терехов, Темников, Сапета, Зотов, Бюттнер, Панченко, Луценко.

    Запасные: Шунин, Морозов, Козлов, Ташаев, Соснин, Кузьмин, Бечирай.

    «Тосно»: Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Буйволов, Тетрашвили, Гарбуз, Кашчелан, Палиенко, Мухаметшин, Галиулин, Кутьин.

    Запасные: Лукичев, Сухарев, Причиненко, Богаев, Милевский, Киреенко, Чиркин.

    Встреча состоится на стадионе «Электрон» в Великом Новгороде. Начало игры в 19:00 по московскому времени. Следить со событиями матча можно здесь.

    Источник: Twitter

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    26.10.2016 18:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 26 октября 2016, 18:27

      Ну,Луценко, это твой шанс вытеснить из основы деревянного албанца.

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