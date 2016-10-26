Богаев: «Считаю «Тосно» фаворитом в матче против «Динамо»

Полузащитник «Тосно» Дмитрий Богаев поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка России против «Динамо». Футболист заявил, что его команда является фаворитом в матче с лидером ФНЛ.

– Думаю, «Динамо» не откажется от своей любимой игры, они будут больше контролировать мяч, мы постараемся сыграть на контратаках. Мы так забиваем мячи, одерживаем победы, поэтому не откажемся от этой схемы игры. По накалу, уверен, что «Динамо» «точит зуб» на нас, жаждет взять реванш за поражение в Химках. Думаю, игра будет очень интересная.

– В команде соперников играет лучший бомбардир ФНЛ Кирилл Панченко, будет ли персональная игра против него?

– Думаю, если команда будет сбиваться на индивидуальные действия, это не очень хорошо отразится на результате. А так, «Динамо» – очень хорошая команда, добротная, на каждой позиции есть по 2-3 человека, которые конкурируют между собой. В Химках мы Панченко сдержали, поэтому мы также будем играть, сбалансированно, внимательно.

– Футбольное поле в Великом Новгороде, насколько искусственный газон, его размеры могут внести коррективы в этом, втором, раунде противостояния команд?

– Для каждого футболиста играть на натуральном поле играть приятнее, а что касается размеров поля, да, у нас минимальная по размерам «коробка», многие соперники приезжают, не знают, как построить свою игру. Посмотрим, как будет «Динамо» действовать, что сможет показать. С другой стороны, все зависит от нас, думаю, что мы считаемся в этой игре фаворитами, у нас хорошая серия из 3 побед подряд, плюс мы в гостях обыграли их. Психологическое состояние получше у нас, мы сократили отрыв от «Динамо» в Первенстве, а у них 3 неважных игры – 2 ничьи и поражение. Поэтому, все карты в наших руках, остается, только выйти и выиграть, продвинуться как можно дальше в Кубке. Этот матч очень важен для нас. Только вместе сплотившись, командой и с болельщиками, мы сможем победить!

Напомним, матч начнется в 19:00 по московскому времени.