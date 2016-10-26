Лам мог стать игроком «Манчестер Юнайтед»

Помощник наставника «Баварии» Карло Анчелотти Херман Герланд рассказал журналистам о том, что защитник команды Филипп Лам в свое время мог стать игроком «Манчестер Юнайтед».

«Лам – футболист, который демонстрирует наибольшую стабильность на поле. Этот человек показывает невероятно высокий уровень игры. Алекс Фергюсон хотел пригласить его в «Манчестер Юнайтед», – сказал Герланд.

Напомним, что Филипп Лам является многолетним лидером и капитаном «Баварии». После завершения карьеры футболиста он планирует работать в структуре клуба.