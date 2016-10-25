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    Тренер вратарей «Зенита»: «Чуть с ума не сошел, когда Лодыгин один в один обыграл Павлюченко»

    Тренер вратарей «Зенита» Михаил Бирюков прокомментировал действия голкипера Юрия Лодыгина в матче 11-го тура РФПЛ против «Урала» (2:0), когда страж ворот обыграл Романа Павлюченко один в один.

    «Честно скажу, я чуть с ума не сошел. У меня, наверное, скоро волосы выпадут! Да, закончилось все хорошо, но я считаю, что лучше так не делать. Лучше играть просто, но надежно.

    Сейчас в футболе такой прогресс, столько технологий – все следят за каждым шагом. Все анализируют действия соперника и могут прочитать тебя. Нападающий будет знать – вот тут он может пойти в обводку, здесь его можно поддавить и заставить ошибиться. Лучше не давать таких возможностей», – сказал Бирюков.

    Источник: ФК «Зенит»

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    25.10.2016 20:31
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +16

      dudkadim 26 октября 2016, 21:39

      да чего его обыгрывать?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 26 октября 2016, 19:29

      Лодыгина - в ФНЛ ! Срочно.
      Коко ему в догонку ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 26 октября 2016, 16:38

      Павлюченко сейчас в такой форме, что нет ничего удивительного, что его обыграл вратарь. Тем более Юре нравится косить под Нойера)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      TRELL 26 октября 2016, 08:22

      Юра,сложи полномочия,а то страшно и сердце каждый матч не на месте.Дай дорогу Михаилу,мы все простим,но от твоей игры увеличивается кол-во выпитого пива за матч... нервы)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 октября 2016, 00:59

      Ошибочка вышла, 11-й тур отстоял в воротах Кержаков, а тот тур был 10-й

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 26 октября 2016, 00:08

      ...нужно срочно дать Лодыгину отпуск за свой счёт на месяц-другой...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > 1bear 26 октября 2016, 09:49

      В грецию

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -584

      B_A_IV 26 октября 2016, 00:04

      у вас похоже рукоприкладство запрещено... а жаль этого мудака надо просто чуток побить

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +191

      bafor 25 октября 2016, 23:54

      Не убивайте в Лодыгине Нойера.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > bafor 25 октября 2016, 23:59

      Главное что бы он сам в себе вратаря не убил)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > bafor 26 октября 2016, 00:09

      Нету там никакого Нойера.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 октября 2016, 23:26

      Интересно какой дебил будет просчитывать вариант при котором вратарь тебя обыгрывать обводочкой начнёт?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Фан666 25 октября 2016, 23:59

      Ни один дебил не будет...а вот профессионал будет и ещё как!!!

      -1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 25 октября 2016, 22:41

      Да он в каждом матче чудит не по-детски!

      1
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