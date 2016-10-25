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    Восстановление Смольникова займет два–три месяца

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников рассказал о перенесенной операции и поделился мнением о сроках восстановления.

    «Операция прошла хорошо, в этот раз без осложнений. Думаю, что восстановление займет, как и в прошлом году, когда получил похожую травму, два–три месяца. О характере травмы сложно говорить: приводящая мышца оторвалась от места прикрепления к кости.

    Первые четыре–шесть недель после операции нужен максимальный покой, врачи сказали не тревожить это место, чтобы все заросло и не было никаких осложнений. А дальше уже можно будет начинать работать, тренироваться», – сказал Смольников.

    Источник: Life

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    25.10.2016 19:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 25 октября 2016, 20:16

      Быстрого и качественного выздоровления!Игорь,тебя ждут!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 25 октября 2016, 20:05

      ...скорейшего восстановления - ты нужен!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18287

      ilichkadr 25 октября 2016, 19:57

      Здоровья Игорю!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 25 октября 2016, 19:46

      ого

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